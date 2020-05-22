Коронавирус приобрел несколько десятков мутаций

У коронавируса насчитали несколько десятков мутаций. Но непонятно, отличаются ли они с точки зрения способности поражать людей и вызывать тяжелую пневмонию. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В то же время Попова сказала, что SARS-CoV-2 не обладает высокой изменчивостью. Она меньше, к примеру, чем у вируса гриппа.

«Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса — поражать людей, вызывать тяжелые или не тяжелые болезни», — объяснила Анна Попова, ее цитирует РИА «Новости».

Глава Роспотребнадзора рассказала, что все страны, которые могут секвенировать вирус, выкладывают результаты в информационные системы. На основании этих данных и делается вывод, что вирус меняется несильно.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. Сейчас по всему миру им заразились 5,1 миллиона человек. Больше всего заболевших зафиксировали в США, России и Бразилии. В Китае, откуда началась пандемия, теперь всего 82 активных случая.