Футбольный клуб «Ростов» ушел на карантин. Заболели шесть игроков
Сразу шесть игроков основного состава клуба «Ростов» заболели коронавирусом. За два дня до возобновления чемпионата России по футболу клуб вынужден уйти на двухнедельный карантин. Об этом сообщил президент ФК Арташес Арутюнянц.
С заболевшими контактировали 42 сотрудника клуба — это и другие игроки, и члены тренерского штаба, и персонал команды.
«Спорт-Экспресс» пишет, что матч между «Ростовом» и «Сочи» был запланирован уже на 19 июня. Но его отменили. О судьбе следующих игр с участием клуба пока ничего неизвестно.
«У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор. Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин», — рассказал президент ФК.
Он призвал не спекулировать на ситуации в клубе. И сообщил, что руководство ждет, когда после этой паузы команда продолжит борьбу на поле.