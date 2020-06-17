Футбольный клуб «Ростов» ушел на карантин. Заболели шесть игроков

С заболевшими контактировали 42 сотрудника клуба — это и другие игроки, и члены тренерского штаба, и персонал команды.

«Спорт-Экспресс» пишет, что матч между «Ростовом» и «Сочи» был запланирован уже на 19 июня. Но его отменили. О судьбе следующих игр с участием клуба пока ничего неизвестно.

«У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор. Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин», — рассказал президент ФК.

Он призвал не спекулировать на ситуации в клубе. И сообщил, что руководство ждет, когда после этой паузы команда продолжит борьбу на поле.