Жителей Красноярского края оставили в самоизоляции до 12 июля

Пока в одних регионах постепенно возвращаются к обычной жизни, в других ограничения продолжаются. Так, в Красноярском крае до 12 июля продлили режим самоизоляции.

«По результатам докладов Министерства здравоохранения края и Роспотребнадзора оперативным штабом по противодействию распространению коронавирусной инфекции было принято решение о продлении действующих ограничительных мер до 12 июля», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы главы региона.

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время опубликуют соответствующий указ губернатора Красноярского края.

Сейчас в крае зафиксирован 5981 случай заболевания COVID-19. Вылечили и выписали из больниц уже 2068 пациентов, не смогли спасти 59 человек. По всей России насчитывается 502 436 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Справились с болезнью 261 150 пациентов, скончались — 6532.

Ограничительные меры начали вводить в стране в конце марта из-за распространения коронавируса. Многие регионы стабилизировали ситуацию и уже начали отменять ограничения. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва полностью вернется к обычной жизни через 2,5 месяца.