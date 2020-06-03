За сутки в Москве умерли 64 пациента с коронавирусом, об этом сообщил столичный оперштаб. Число умерших в городе достигло 2 749 человек.

«В Москве скончались 64 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Оперативный штаб напоминает, что до 14 июня все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции», — сказано в сообщении ведомства.

Всего в России на 3 июня зафиксированно 432 277 зараженных, умерли 5 215 человек, вылечились 195 957 пациентов.

Ранее Минздрав перечислил симптомы коронавируса у пожилых пациентов. Болезнь может протекать атипично, с симптомами, которые не свойственны другим пациентам. У старшего поколения COVID-19 способен понижать давление и вызывать бред.