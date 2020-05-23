«Продолжаем действовать осторожно». После отмены пропусков в Подмосковье усилили масочный режим

За текущую неделю в Московской области стабилизировался показатель выявления — каждый день коронавирус подтверждают примерно у 890–920 пациентов. Это число меньше, чем на прошлой неделе, когда оно составляло 900–1000 зараженных в день.

Существует снижение уровня госпитализации, высокая выписка. У нас в день на койки добавляется от 20 до 50 человек. До этого цифры были и 300, и 200, и 150 человек в день, поэтому система здравоохранения была под жуткой нагрузкой Андрей Воробьев.

Несмотря на стабильность ситуации, расслабляться нельзя. И несмотря на отмену некоторых ограничений, которые вводили из-за ситуации с коронавирусом в регионе, стоит продолжать вести себя осторожно.

Послабления и ужесточения

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что с 23 мая в Московской области перестанут действовать цифровые пропуска. Однако в Москве пропускной режим сохранится — там плотность населения намного больше. При этом массовые собрания и любые мероприятия, которые подразумевают скопление людей, должны быть исключены. В Подмосковье до сих пор закрыты детские площадки и городские парки.

Одновременно с отменой пропусков в регионе ужесточают масочный режим. Штраф за отсутствие маски в общественных местах для жителей Подмосковья составит четыре тысячи рублей.

Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски Андрей Воробьев.

Выплаты медикам

Медики могут получить три вида выплат: президентскую, федеральную и региональную. В Подмосковье их получили порядка 28 тысяч врачей, которые работали с коронавирусными пациентами или лечили больных с ОРВИ и пневмонией.

«Для удобства мы не только рассматриваем каждую жалобу вручную, но и сделали калькулятор. Каждый медработник может рассчитать, какая выплата ему положена. Мы сделали этот процесс максимально прозрачным, чтобы ни в коем случае не обидеть врача, медсестру или обслуживающий персонал, который задействован в этой сфере», — подчеркнул глава региона.