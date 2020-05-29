Тестирование на коронавирус прошли более 9 миллионов россиян

«По состоянию на сегодняшний день в России проведено более десяти миллионов исследований, а количество граждан, которые прошли эти исследования, составляет девять миллионов 354 тысячи», — заявила вице-премьер.

Она отметила, что это серьезные цифры, позволяющие правительству рассчитывать, что выявляется максимальное количество зараженных.

«К сегодняшнему дню, если считать начало апреля, темпы ежедневного прироста выявления новых случаев в России сократились в 11,8 раза. Уже на протяжении нескольких дней мы фиксируем ежедневный прирост на уровне 2,3%. Доля бессимптомных пациентов с коронавирусом в России выросла в 2,6 раза», — добавила она.

По словам вице-премьера, коэффициент распространения коронавируса в стране сейчас ниже единицы. Она отметила, что московский регион демонстрирует серьезную тенденцию к снижению случаев заражения.

«Нам важно, чтобы коэффициент распространения коронавируса в стране был не единица, а 0,5», — подчеркнула Голикова.

Она пояснила, что введение режима самоизоляции в России было абсолютно оправданным.

«Ситуация с коронавирусом в РФ стабильна, возврата к ограничительным мерам не будет», — подчеркнула она.

Ранее Голикова сообщила, что медицинская система России выдержала испытание COVID-19. В России закупили и произвели необходимое оборудование, развернули 166,3 тысячи коек. Помимо этого, кратно увеличили тестирования, мобилизацию и обучение медицинского персонала.