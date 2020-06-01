Первые выплаты получили семьи с детьми от 3 до 16 лет

Более 10 миллионов семей с детьми от трех до 16 лет получили денежные выплаты. Общая сумма средств составила 146 миллионов рублей.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России. Там подчеркнули, что деньги получили 10,2 миллиона семей — более половины тех, кто имеет право на такую поддержку по указу президента РФ Владимира Путина.

Пенсионный фонд России перечислил первые единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет Пресс-служба ПФР.

В фонде отметили, что первые выплаты получили те семьи, которые подали заявление до 22 мая включительно. По регламенту, документы на поддержку, которые семьи получат в период пандемии коронавируса, обрабатываются в течение пяти рабочих дней. Средства поступают на счета в течение примерно трех рабочих дней, иногда — быстрее. В ПФР объяснили, что если гражданин подал заявление с 23 по 25 мая, его рассмотрят до 29-го, то деньги поступят 2 июня.

В ПФР также перечислили самые распространенные причины, по которым заявление могут не одобрить. В их числе — отсутствие права на выплату и подача повторного заявления на того же ребенка. Кроме того, в выплате откажут семье, которая уже получила средства до этого, либо указала недостоверные данные.

Всего материальную помощь на детей от трех до 16 лет получат 15 миллионов семей. Эту меру поддержки ввел президент России Владимир Путин из-за ситуации с коронавирусом в стране. Он поручил разово выплатить на таких детей по 10 тысяч рублей во время своего обращения к россиянам.