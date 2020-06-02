Вирусолог рассказал о механизме действия вакцины от коронавируса в виде йогурта

«Речь идет о том, что в кисломолочную палочку были встроены гены коронавируса, и на поверхности такой палочки есть коронавирусный антиген», — уточнил Альтштейн.

По его словам, таких необычных вакцин против вирусов еще не применялось. О ее результативности можно будет говорить только после проведения тщательных доклинических исследований.

«Если такие исследования проведены, министерство здравоохранения рассмотрело эти материалы и дало разрешение, то, конечно, вакцину можно испытывать», — добавил специалист.

В свою очередь лор-врач высшей категории Владимир Зайцев предупредил, что люди, переболевшие COVID-19, могут на всю жизнь потерять ощущение вкуса и обоняние.

«Наступает гипосмия, когда снижается обоняние, или аносмия, когда способность ощущать запахи полностью пропадает», — обратил внимание Зайцев.

По его словам, при заражении коронавирусом организм не может быстро погасить воспаление. Состояние может стать хроническим.