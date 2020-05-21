Из-за коронавируса в России вырос спрос на бункеры — как раз для тех, кто хочет стопроцентной изоляции. По словам производителя, интерес проявляют не только состоятельные люди, но и так называемый средний класс.

«Когда только началось это в марте, был большой спрос, заинтересованность, звонки увеличились в 10 раз или больше. Потом поменьше, сейчас вроде успокоилось. Но все равно спрос намного больше. Люди больше интересуются, чем до всех этих событий», — рассказал «360» генеральный директор Deluxebunker Артур Толасов.

По его словам, обычно люди закладывают бункеры еще на этапе строительства. Исходя из предпочтений, Deluxebunker корректирует общий строительный план, прописывая там бункер.

Толасов рассказал, что в их бункерах можно провести до года. Все зависит от финансовых возможностей заказчика. Стоит это удовольствие от 100 тысяч рублей за квадратный метр.

В бункере легко фильтры поставить, это легко реализовать. Самая основная защита — это то, что ты там изолировался. Именно от вируса Артур Толасов.

По информации Forbes, спрос на бункеры в России увеличился более чем на 1000%, а продажи бункеров выросли на 400%. Причем производители спецсооружений уверены, что эта тенденция сохранится и в будущем.