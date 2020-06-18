Почти 500 российских медиков скончались из-за коронавируса

Коронавирус, пандемия которого охватила весь мир, убивает не только обычных людей. Его жертвами становятся и те, кто находится на передовой борьбы с инфекцией. В России от COVIID-19 умерли 489 медиков.

Число погибших медицинских работников в стране с начала эпидемии озвучили в Росздравнадзоре, написало РИА «Новости».

«489 — это медицинские работники, то есть почти 500 человек наших с вами коллег, к сожалению, потеряли», — подчеркнула глава ведомства Алла Самойлова.

В конце мая Минздрав зарегистрировал 101 медработника, который скончался из-за COVID-19, напомнил сайт РБК.

В ближайшее воскресенье, 21 июня, в стране отметят День медицинского работника. В преддверии праздника в Подмосковье решили отдать дань уважения тем, кто помогает в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Вдоль трасс и улиц региона установили свыше 300 билбордов, на которых изображены врачи, фельдшеры, медсестры, диспетчеры и водители скорой.

Всем медработникам положены выплаты за работу с COVID-пациентами. Специалистам из Минобороны дополнительно заплатят от 25 до 80 тысяч рублей. Сумма надбавок зависит от должностных обязанностей.