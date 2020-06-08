    08 июня 2020, 04:41

    Матчи футбольной премьер-лиги могут показать на бесплатных каналах

    Кирилл Фролов

    Часть матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) после возобновления сезона могут показать на бесплатных каналах. Об этом заявил замглавы Российского футбольного союза Максим Митрофанов, сообщило РИА «Новости».
    Матчи футбольной премьер-лиги могут показать на бесплатных каналах

    По словам Митрофанова, на собрании клубов, которое проходило в формате видеоконференции, вопрос телетрансляций обсуждался с представителями «Матч ТВ».

    «Разные позиции были. В настоящий момент РПЛ и основным вещателем вопрос обсуждается. Думаю, они найдут взаимопонимание», — сказал представитель лиги.

    Он выразил мнение, что «часть матчей будет показана на бесплатном канале».

    Чемпионат России по футболу приостановили в марте из-за распространения коронавируса. Игры возобновятся 19 июня матчами 23-го тура.

    Болельщикам разрешат заходить на стадион только в масках и перчатках. Также нельзя будет проносить на игры еду, только воду.

    Россия, между тем, претендует на проведение финала Лиги чемпионов. По мнению спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, страна может провести соревнования, но в нынешней ситуации лучше от них отказаться.