Матчи футбольной премьер-лиги могут показать на бесплатных каналах

По словам Митрофанова, на собрании клубов, которое проходило в формате видеоконференции, вопрос телетрансляций обсуждался с представителями «Матч ТВ».

«Разные позиции были. В настоящий момент РПЛ и основным вещателем вопрос обсуждается. Думаю, они найдут взаимопонимание», — сказал представитель лиги.

Он выразил мнение, что «часть матчей будет показана на бесплатном канале».

Чемпионат России по футболу приостановили в марте из-за распространения коронавируса. Игры возобновятся 19 июня матчами 23-го тура.

Болельщикам разрешат заходить на стадион только в масках и перчатках. Также нельзя будет проносить на игры еду, только воду.

Россия, между тем, претендует на проведение финала Лиги чемпионов. По мнению спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, страна может провести соревнования, но в нынешней ситуации лучше от них отказаться.