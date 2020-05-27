Больницу Екатеринбурга оштрафовали на 100 тысяч за вспышку коронавируса

Центральная городская клиническая больница № 1 в Екатеринбурге должна будет выплатить 100 тысяч рублей штрафа из-за вспышки коронавируса там. Такое решение принял Октябрьский суд города.

Как сообщило РИА «Новости», все произошло в апреле. Полпред в УрФО Николай Цуканов заявлял о 114 инфицированных пациентах и медработниках. Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил мэру города Александру Высокинскому предостережение из-за массового заражения жителей.

Роспотребнадзор провел в больнице проверку и нашел множество нарушений. По данным суда, там вовремя не протестировали сотрудников, которые контактировали с пациентами с COVID-19.

Кроме того, заболевших работников после появления симптомов не госпитализировали в инфекционный стационар. В частности, в клинике оставался врач с пневмонией «неустановленной этиологии». Такая беспечность могла привести к заражению всего отделения.

При установленном в ЦГКБ № 1 карантине посетители продолжали посещать хирургический и терапевтический корпуса. В последнем не всегда брали тесты у людей с подозрением на коронавирус.

В итоге больницу признали виновной в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Ранее главврача больницы № 24 в Екатеринбурге суд оштрафовал на 100 тысяч рублей за то, что он отправил пациентов с коронавирусом лечиться домой.