Клинические исследования вакцин от коронавируса начались в России

Российские фармацевтические компаниями начали проведение клинических исследований вакцин от коронавируса. С таким заявлением выступил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.

«Что касается интересующего всех вопроса по вакцине, могу сказать, что в этом месяце наши фармкомпании с организациями Минздрава и Роспотребнадзора начали клинические исследования», — привел слова министра «Интерфакс».

Ранее Мантуров в интервью РИА «Новости» рассказал, что созданием вакцин от коронавируса занимаются сразу несколько российских компаний. По его словам, компании Biocad и «Генериум» вместе с предприятием «Вектор» Роспотребнадзора и с институтом Гамалеи приступят к клиническим испытаниям в ближайшее время.

На вопрос о том, когда можно ожидать появления вакцины в открытом доступе, министр ответил, что делается все возможное, чтобы препарат появился до конца года.

В клинических испытаниях вакцины, которая разрабатывается институтом Гамалеи, принимают участие 50 российских военнослужащих-контрактников. Среди них офицеры и прапорщики из войск радиационной, химической и биологической защиты.