Россия вступила в период ослабления ограничений на фоне пандемии. Ситуация с коронавирусом постепенно стабилизировалась, однако это не означает, что про осторожность можно забыть. Носить защитные маски пока необходимо жителям всех российских регионов.

«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — заявила в интервью сайту kp.ru глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Маски необходимы там, где много людей, особенно в транспорте и магазинах. Попова напомнила о том, что надо по-прежнему следить за гигиеной рук и держать чистыми предметы вокруг себя. Не стоит лениться протирать поручни, дверные ручки и смартфоны. Вирус пока никуда не делся.

С конца марта из-за пандемии нового вируса вся страна жила в режиме строгих ограничений, которые спустя два с лишним месяца постепенно стали ослаблять. 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и электронные пропуска. Передвигаться по городу теперь можно свободно, соблюдая правила безопасности.