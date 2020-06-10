    10 июня 2020, 07:39

    Масочный режим сохранится во всех регионах России — Попова

    Андрей Иванов

    Россия вступила в период ослабления ограничений на фоне пандемии. Ситуация с коронавирусом постепенно стабилизировалась, однако это не означает, что про осторожность можно забыть. Носить защитные маски пока необходимо жителям всех российских регионов.
    Масочный режим сохранится во всех регионах России — Попова

    «Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — заявила в интервью сайту kp.ru глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    Маски необходимы там, где много людей, особенно в транспорте и магазинах. Попова напомнила о том, что надо по-прежнему следить за гигиеной рук и держать чистыми предметы вокруг себя. Не стоит лениться протирать поручни, дверные ручки и смартфоны. Вирус пока никуда не делся.

    С конца марта из-за пандемии нового вируса вся страна жила в режиме строгих ограничений, которые спустя два с лишним месяца постепенно стали ослаблять. 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и электронные пропуска. Передвигаться по городу теперь можно свободно, соблюдая правила безопасности.