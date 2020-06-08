Подмосковные врачи вылечили более 12 тысяч пациентов от COVID-19

Медики в Подмосковье смогли поставить на ноги еще 569 пациентов, заразившихся коронавирусом. Теперь в регионе насчитывается более 12 тысяч выздоровевших.

«В Московской области еще 569 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — сообщил Мособлштаб.

Всего в Подмосковье врачи помогли вылечиться 12 031 пациенту от COVID-19. Днем ранее сообщалось о 538 новых вылечившихся пациентах. При этом выписавшихся из больниц было больше, чем госпитализированных. К 7 июня в Подмосковье выявили 754 новых случая заражения, а вылечившихся насчитывалось 538 человек. Такой разрыв произошел в регионе впервые за время пандемии.

В конце мая Московская область присоединилась к тем регионам, которые начали снимать ограничения. Сейчас в Подмосковье открыты непродовольственные магазины, МФЦ, парикмахерские и бани. Но некоторые ограничения пока сохраняются. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что торговые центры смогут открыться только при дальнейшем снижении коэффициента распространения заболевания.