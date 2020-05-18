27 регионов России готовы к смягчению ограничительных мер, которые ввели в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Такое заявление он сделал во время заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в стране. Мишустин подчеркнул, что за последние несколько дней показатель распространения нового типа инфекции не поднимается выше единицы. Кроме того, остаются свободными больше половины специализированных коек, которые предназначены для лечения осложнений COVID-19.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить Михаил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что взрывного роста заболеваемости новым типом коронавируса удалось избежать благодаря режиму самоизоляции. Однако об отмене ограничений для пожилых людей говорить пока рано. Мишустин подчеркнул, что запреты в отношении пенсионеров снимут сразу же, как только возникнет такая возможность.

За все время распространения коронавируса в России диагноз выявили у 290 678 тысяч жителей страны. Из них 70 209 человек выздоровели, еще 2 722 пациента скончались. По информации на 18 мая в России зафиксировали 8926 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 3238 человек — жители Москвы.

Именно в столице выявлено больше всего зараженных коронавирусом пациентов. По последней информации, там диагноз подтвердили у 146 062 человек. С 12 мая в городе начал действовать масочный и перчаточный режим. Однако некоторые послабления ограничений вводят и в Москве. Там уже возобновили работу стройки и промышленные предприятия. Однако речи о разрешении прогулок пока не идет.