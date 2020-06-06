Коечный фонд увеличат в Воркуте из-за сложной эпидобстановки

Новые случаи COVID-19 в Республике Коми выявляются в основном в Воркуте. Поэтому власти края решили увеличить коечный фонд из-за сложной эпидемической обстановки в городе.

Как сообщил врио главы региона Владимир Уйба, медицинские учреждения Воркуты уже получили аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты для персонала. Ожидаемая поставка кислородных концентраторов позволит увеличить число оснащенных кислородом койко-мест на 20 единиц до 59 мест.

«Кроме того, на третьем этаже бывшего здания Центра профпатологии уже развернуты 50 коек второй очереди для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией. В понедельник на втором этаже будут подготовлены еще порядка 50 койко-мест. В общей сложности в здании планируют развернуть дополнительно 130 коек», — цитирует РИА «Новости» Владимира Уйбу.

Управления Роспотребнадзора по Республике Коми сообщила, что 6 июня было выявлено 1518 (+38) случаев инфицирования. Выздоровели 875 (+20) пациентов, зафиксировано 26 (+1) летальных исходов. Республика находится на 60-м месте по количеству выявленных случаев COVID-19.

Власти Москвы решили сохранить как минимум на год пять временных госпиталей, развернутых в столице для лечения заразившихся коронавирусом пациентов.