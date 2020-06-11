Россиянам рассказали, как отдохнуть и не заразиться коронавирусом на длинных выходных

Россияне еще не успели прийти в себя после снятия режима ограничений, как их снова ждут длинные выходные. Однако опасность коронавируса никуда не делась.

О том, как не заразиться во время отдыха, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев. Его интервью опубликовано на сайте Минздрава.

По словам эксперта, лучший отдых в существующих условиях — поездка на природу.

«Коронавирусом заразиться в лесу практически невозможно. Аэрозоль, с которым «распространяется COVID-19 и другие респираторные вирусы, летит на 1,5-3 метра, поэтому в лесу можно гулять спокойно», — рассказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что лучше не собираться вместе большой компанией, так как риск заражения становится таким же, как и в общественном месте.

Отдельно Александр Лукашев остановился на детях и подростках. Эксперт напомнил, что у них заражение протекает без каких-либо симптомов, но при этом они являются носителями возбудителя.

«Очень трудно остановить ребенка от совместных игр с ровесниками, но пока сохраняется риск распространения вируса, я рекомендую максимально ограничить контакты между детьми — для пожилых и старших родственников они могут стать серьезной угрозой», — пояснил врач.

В самом Минздраве напомнили о важности сохранения социального дистанцирования и масочного режима в выходные дни.

Александр Лукашов также рассказал об активности клещей. Он дал советы, как сделать так, чтобы избежать укуса, и как действовать, если членистоногое все же присосалось.