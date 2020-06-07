СМИ: цифровые пропуска в Москве могут отменить с 14 июня

Об отмене электронных пропусков может быть объявлено 8 июня.

«Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту», — добавил источник издания.

В мэрии данную информацию пока не прокомментировали.

Пропускной режим был введен в Москве 15 апреля в условиях пандемии коронавируса. Он действует до 14 июня. До этой же даты в столице необходимо соблюдать режим самоизоляции.

При этом в столице начиная с 1 июня заработали автосалоны, непродовольственные магазины, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и компании, оказывающие другие бытовые услуги. Поэтому для поездок в торговые центры жители столицы обязаны оформлять цифровые пропуска.

Ранее в Москве появился новый тип пропусков — для посещения МФЦ. Он рассчитан на один календарный день, в течение недели можно оформлять неограниченное число таких разрешений.