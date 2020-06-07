    07 июня 2020, 12:25

    СМИ: цифровые пропуска в Москве могут отменить с 14 июня

    Алена Макаренко

    Цифровые пропуска, необходимые для поездок на транспорте в Москве, могут отменить с 14 июня. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

    Об отмене электронных пропусков может быть объявлено 8 июня.

    «Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту», — добавил источник издания.

    В мэрии данную информацию пока не прокомментировали.

    Пропускной режим был введен в Москве 15 апреля в условиях пандемии коронавируса. Он действует до 14 июня. До этой же даты в столице необходимо соблюдать режим самоизоляции.

    При этом в столице начиная с 1 июня заработали автосалоны, непродовольственные магазины, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и компании, оказывающие другие бытовые услуги. Поэтому для поездок в торговые центры жители столицы обязаны оформлять цифровые пропуска.

    Ранее в Москве появился новый тип пропусков — для посещения МФЦ. Он рассчитан на один календарный день, в течение недели можно оформлять неограниченное число таких разрешений.