Парад Победы в Челябинске отменили из-за COVID-19

Праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 24 июня не состоятся в Челябинске. Власти приняли такое решение из-за угрозы распространения коронавируса.

Областной оперативный штаб объяснил, что в регионе до сих пор действует запрет на проведение массовых мероприятий, также остается высоким риском заразиться вирусом. Кроме того, врачи рекомендовали отказаться от праздника. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на официальный Telegram-канал пресс-службы губернатора Челябинской области.

Всего там по состоянию на 14 июня зарегистрировано 4811 человек с подтвержденным COVID-19.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не состоявшийся 9 мая из-за эпидемии парад Победы пройдет 24 июня в Москве. Также аналогичные праздничные мероприятия состоятся еще в нескольких российских городах.

В столице полным ходом идут репетиции. Так, вечером 14 июня прогуливавшиеся по Тверской улице люди заметили пешие колонны военных.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что армия полностью готова к параду. Российские власти обещали предпринять все меры для защиты гостей парада от коронавируса.