Глава Роспотребнадзора: смертность в 2020 году ниже, чем в 2019-м

За первые четыре месяца 2020 года в России умерло меньше людей, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

«В целом по стране, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [январем-апрелем], смертность в Российской Федерации ниже, чем в прошлом году по всей стране», — заявила Попова в эфире «России 1».

Она подчеркнула, что общая смертность не выросла, несмотря на то, что «уже месяц по всей стране регистрируется коронавирусная инфекция».

Глава Роспотребнадзора добавила, что ни один из страшных сценариев развития эпидемии в России не был реализован.

«Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения», — процитировало ее РИА «Новости».

По словам Поповой, система здравоохранения «постепенно начинает освобождаться». Тем не менее главный санитарный врач призвала «не впадать в эйфорию»,и выходить из карантинных ограничений постепенно.

Чиновница подчеркнула, что «основная часть населения не была затронута вирусом». Также в России не зарегистрировали ни одной смерти от COVID-19 у пациентов, лечившихся на дому.