Росавиация предложила разрешить полеты в 15 стран с 15 июля. Куда и одобрит ли Роспотребнадзор?

Росавиация выступила с предложением открыть авиасообщение в 15 стран. Но решение будет принимать Роспотребнадзор и правительство страны. В какие страны, скорее всего, можно будет улететь этим летом, рассказал «360» глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«Вероятнее всего, это будут популярные туристические направления — страны, экономика которых значительно зависит от туристического потока. Турция, Греция — именно эти страны проводят достаточно интенсивные переговоры с другими государствами, чтобы восстановить сообщение», — заявил Пантелеев.

Также он отметил, что Росавиация в этом вопросе особо не решает — все зависит от эпидемической ситуации и Роспотребнадзора, который может либо разрешить, либо оставить существующие ограничения на перелеты.

«Окончательное решение будет все-таки не за авиационными властями. С этой точки зрения нужно смотреть на позицию профильных ведомств. Росавиация выполнит те требования, которые будут предъявлять Роспотребнадзор и правительство», — сказал аналитик.

Накануне ТАСС со ссылкой на свои источники сообщил, что Росавиация собирается направить предложения о разрешении полетов с 15 июля. Список стран не уточняется.

Россия полностью закрыла международное авиасообщение 27 марта. Из-за режима самоизоляции значительно сократились полеты и внутри страны.