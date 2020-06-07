Росавиация предложила разрешить полеты в 15 стран с 15 июля. Куда и одобрит ли Роспотребнадзор?
«Вероятнее всего, это будут популярные туристические направления — страны, экономика которых значительно зависит от туристического потока. Турция, Греция — именно эти страны проводят достаточно интенсивные переговоры с другими государствами, чтобы восстановить сообщение», — заявил Пантелеев.
Также он отметил, что Росавиация в этом вопросе особо не решает — все зависит от эпидемической ситуации и Роспотребнадзора, который может либо разрешить, либо оставить существующие ограничения на перелеты.
«Окончательное решение будет все-таки не за авиационными властями. С этой точки зрения нужно смотреть на позицию профильных ведомств. Росавиация выполнит те требования, которые будут предъявлять Роспотребнадзор и правительство», — сказал аналитик.
Накануне ТАСС со ссылкой на свои источники сообщил, что Росавиация собирается направить предложения о разрешении полетов с 15 июля. Список стран не уточняется.
Россия полностью закрыла международное авиасообщение 27 марта. Из-за режима самоизоляции значительно сократились полеты и внутри страны.