Подростки стали чаще болеть COVID-19 в России. Они не соблюдают самоизоляцию

За последнее время в России увеличилось количество подростков, у которых подтвердили коронавирус. Это связано с тем, что именно они меньше остальных соблюдают режим самоизоляции.

Об этом рассказал замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Александр Горелов.

В последние дни отмечена тенденция роста регистрации заболеваний у подростков 15–17 лет, что говорит о том, что именно эта категория детей как раз менее всего соблюдает режим самоизоляции Александр Горелов.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу. За последние дни количество заболевших колеблется в пределах одних и тех же значений и не поднимается выше 10 тысяч в сутки. Несмотря на стабилизацию ситуации в стране, необходимо и дальше соблюдать введенные ограничения. В противном случае число заболевших может вновь вырасти.

Глава Роспотребнадзора отметила, что стране удалось срезать пик эпидемии — даже тогда в сутки новым типом коронавируса заражалось меньшее количество людей, чем в других странах. Некоторые регионы начинают постепенно снимать ограничения, которые вводили из-за пандемии. С 23 мая в Московской области отменят цифровые пропуска. Несмотря на это, режим самоизоляции, а также масочный режим продолжат действовать.

По информации на утро 22 мая в России зафиксировали 326 448 случаев заражения коронавирусом за все время пандемии. Из них 3249 пациентов скончались, еще 99 825 выздоровели.