ЦИК опубликовал антикоронавирусные рекомендации для голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком России опубликовал рекомендации для избирательных участков. Они позволят предотвратить риски распространения коронавирусной инфекции при подготовке и проведения голосования по поправкам в Конституцию.

Документ согласовали председатель ЦИК Элла Памфилова и глава Роспотребнадзора Анна Попова 10 июня. В соответствии с рекомендациями, ЦИК и Роспотребнадзор позволят избиркомам проводить голосование на свежем воздухе. Они смогут оборудовать площадку на улице, если «используемое на выборах помещение не в полной мере удовлетворяет требованиям эпидемиологической безопасности». Чтобы защититься от плохих природных условий над площадками для голосования можно будет установить навесы или похожие конструкции.

В документе сказано, что комиссии должны организовать температурный контроль на подходе к помещению, в котором будет проходить голосование. Чтобы выполнить это требование, участки должны быть оборудованы бесконтактными термометрами. Если у избирателя обнаружат высокую температуру или другие симптомы заболевания, то его направят в другое помещение — там он сможет поместить бюллетень в переносной ящик для голосования.

ЦИК и Роспотребнадзор рекомендуют установить перед входом на избирательный участок специальный пункт — там избиратели смогут продезинфицировать руки и получить индивидуальный набор с одноразовыми масками, перчатками и ручками. Кроме того, на входе в помещение необходимо положить коврик с антисептической пропиткой для дезинфекции обуви.

Внутри помещения должна быть специальная разметка для соблюдения социальной дистанции в 1,5-2 метра. Чтобы не допустить массовое скопление людей, рекомендуется разграничивать потоки участников голосования по времени — например, приглашать избирателей в конкретное время или дату, разделяя их по территориальному признаку. Несмотря на это, россияне смогут проголосовать в любой день, если у них не получается посетить участок в указанное избиркомом время.

Чтобы проголосовать, участники должны будут предъявить свой паспорт членам комиссии в развернутом виде. При этом передавать его в руки не придется — достаточно находиться от наблюдателя на таком расстоянии, чтобы он смог рассмотреть личные данные в документе. Получать бюллетень избиратели тоже станут бесконтактным способом.

При этом время голосования одного человека не должно превышать 15 минут. В документе сказано, что на избирательных участках категорически запрещено употреблять еду и напитки, жать друг другу руки, а также совершать другие физические контакты, которые нарушают «безопасную дистанцию между лицами, находящимися в помещении для голосования».