Туроператорам разрешили снизить взносы в четыре раза

Взносы туроператоров сферы выездного туризма снизили. Теперь они будут перечислять в фонды персональной ответственности в четыре раза меньшие суммы, чем раньше.

В 2020 году туроператорам нужно будет заплатить 0,25% от общей стоимости туристского продукта. Раньше взнос равнялся 1%, уточнили в пресс-службе российского кабмина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение.

Снижение взносов станет мерой поддержки туроператоров, которые оказались в непростой ситуации из-за пандемии коронавируса.

В кабмине напомнили, что развитие туристической отрасли сейчас находится «в зоне особого внимания правительства». Власти намерены системно развивать этот важный сектор экономики, сделав акцент на создании в России туристической инфраструктуры.

Мишустин уже анонсировал комплекс мероприятий, направленных на поддержку туроператоров как внутреннего, так и выездного туризма. Предложенные инициативы включили в общенациональный план действий по восстановлению экономики.

В пресс-службе напомнили, что туроператоры, работающие в сфере выездного туризма, обязаны создавать фонды персональной ответственности с 2017 года. Их формируют, чтобы возместить причиненный туристу ущерб в случае невыполнения обязательств по договору. Отчисления в такие фонды рассчитываются на основе общей цены туристского продукта за предыдущий год.