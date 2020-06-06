Ветеран из Петербурга Зинаида Корнева заработала историями и отправила медикам больше 4 млн

Ветеран Зинаида Корнева направила больше четырех миллионов рублей семьям погибших медиков. Она собрала деньги, рассказывая истории о Великой Отечественной войне.

На сайте Зинаиды Корневой отмечено, что проекту удалось собрать уже почти 4,1 миллиона рублей. Но они не собираются останавливаться: впереди цель в шесть миллионов. Пока же они уже отправили семьям погибших медицинских работников 4,05 миллиона.

«Помощь получили 135 семей из разных городов и областей России: Санкт-Петербурга, Москвы, Подмосковья, Курска, Абакана, Владимира, Краснодара, Майкопа, Калининграда, Грозного, Ставрополья, Осетии. Больше всего пожертвований ушло в Дагестан, где сложилась очень тяжелая обстановка. Каждой семье было перечислено по 30 тысяч рублей», — говорится на сайте проекта.

Организаторы отметили, что в «Списке памяти» уже почти 360 имен, поэтому они решили продолжить сбор средств.

Зинаида Корнева из Санкт-Петербурга ведет блог на YouTube, где она рассказывает истории о войне. Так она привлекает к своему проекту внимание, чтобы собрать деньги на помощь семьям погибших в пандемию коронавируса медиков.

Корнева вдохновилась примером британского ветерана Тома Мура. Тот прошел на ходунках по своему саду, чтобы собрать больше 30 миллионов фунтов стерлинга Национальной системе здравоохранения.