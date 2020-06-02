Полсотни военных испытают на себе российскую вакцину от коронавируса

Волонтеры уже готовы испытать российскую вакцину от коронавируса. Отбор для проведения клинического эксперимента проводило Министерство обороны России.

«В Минобороны России завершен отбор добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19», — сказано в сообщении ведомства. Его процитировало РИА «Новости».

Там добавили, что тестировать вакцину будут 50 военных. В их числе и пять женщин. Все они предварительно прошли обследование.

Первая группа волонтеров отправится в медучреждение для подготовки к эксперименту уже 3 июня. Клинические испытания вакцины от коронавируса проведут на базе 48-го ЦНИИ Минобороны РФ. Там раньше изучались вакцины ближневосточного респираторного синдрома и лихорадки Эбола.

Ранее стало известно, что Минздрав России одобрил первый в стране препарат против COVID-19. Он получил название «Авифавир». Его создали на основе японского «Фавипиравира». Провизор Ирина Булыгина в беседе с «360» рассказала, что это лекарство не будут продавать в аптеках. По ее словам, он оказывает сильное влияние на иммунную систему, поэтому будет применяться только с разрешения врача. Такие препараты обычно выдаются бесплатно.