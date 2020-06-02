Полсотни военных испытают на себе российскую вакцину от коронавируса
«В Минобороны России завершен отбор добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19», — сказано в сообщении ведомства. Его процитировало РИА «Новости».
Там добавили, что тестировать вакцину будут 50 военных. В их числе и пять женщин. Все они предварительно прошли обследование.
Первая группа волонтеров отправится в медучреждение для подготовки к эксперименту уже 3 июня. Клинические испытания вакцины от коронавируса проведут на базе 48-го ЦНИИ Минобороны РФ. Там раньше изучались вакцины ближневосточного респираторного синдрома и лихорадки Эбола.
Ранее стало известно, что Минздрав России одобрил первый в стране препарат против COVID-19. Он получил название «Авифавир». Его создали на основе японского «Фавипиравира». Провизор Ирина Булыгина в беседе с «360» рассказала, что это лекарство не будут продавать в аптеках. По ее словам, он оказывает сильное влияние на иммунную систему, поэтому будет применяться только с разрешения врача. Такие препараты обычно выдаются бесплатно.