В Москве погибли 68 заболевших COVID-19

От новой коронавирусной инфекции в Москве скончались еще 68 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на COVID-19.

Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным на 20 мая, в столице всего было выявлено 152 306 случаев заболевания. Из них 36 936 выздоровели, и 1726 скончались. Почти 80% заболевших — люди в возрасте до 65 лет, 40,5% — в возрасте 18-45 лет.

По миру заразились COVID-19 5 069 110 человек. Выздоровели — 2 001 715 пациентов, погибли — 328 854 человека.

Накануне зампред правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила, что россияне стали реже заболевать COVID-19. Летальность в России составляет 0,95%, что значительно ниже общемировых показателей.