Кадыров призвал мусульман остаться дома на Ураза-Байрам
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к единоверцам на своей странице «ВКонтакте» и сообщил, что оперштаб по борьбе с COVID-19 и муфтият республики пришли к единому мнению и просят мусульман отпраздновать праздник Ураза-Байрам дома в самоизоляции.
Кадыров подчеркнул, что риск заражения очень высок и единственным способом не допустить дальнейшего распространения инфекции является прекращение контактов между людьми.
«Мы понимаем, что Ураза-Байрам — это важный праздник, который сплачивает мусульман всей Земли. Но мировые исламские ученые также едины во мнении, что мусульманская умма должна противостоять пандемии любыми мерами и способами, в том числе и социальным дистанцированием», — написал глава республики.
Накануне к дагестанцам обратился чемпион UFC в легком весе российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов. Он заявил, что ситуация в республике с новым коронавирусом плачевная и тяжелая. Поэтому людям надо объединиться, и дисциплинированно сохранять режим самоизоляции.