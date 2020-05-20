Кадыров призвал мусульман остаться дома на Ураза-Байрам

Кадыров подчеркнул, что риск заражения очень высок и единственным способом не допустить дальнейшего распространения инфекции является прекращение контактов между людьми.

«Мы понимаем, что Ураза-Байрам — это важный праздник, который сплачивает мусульман всей Земли. Но мировые исламские ученые также едины во мнении, что мусульманская умма должна противостоять пандемии любыми мерами и способами, в том числе и социальным дистанцированием», — написал глава республики.

Накануне к дагестанцам обратился чемпион UFC в легком весе российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов. Он заявил, что ситуация в республике с новым коронавирусом плачевная и тяжелая. Поэтому людям надо объединиться, и дисциплинированно сохранять режим самоизоляции.