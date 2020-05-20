Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе санаториев в пандемию

Согласно рекомендациям, учреждениям можно заселять в номер не более одного постояльца. Исключение составляют семьи.

Заселение отдыхающих должно производиться только при наличии отрицательных тестов на коронавирус. Анализы должны быть сданы не позднее двух суток до даты отъезда.

Питание проживающих рекомендуется организовывать в номере. Если речь идет о столовой или кафе, необходимо организовать социальную дистанцию.

Помимо этого, вместимость пляжа предлагается рассчитать с учетом социального дистанцирования.

Ранее эксперт рассказал, каким будет летний сезон 2020-го, а также на какой отдых смогут рассчитывать россияне.

В России выявлено 308 057 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 9263 новых заболевших. Погибли 2972 человека, по данным стопкоронавирус.рф.