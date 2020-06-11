Число выявленных случаев COVID-19 в России перевалило за полмиллиона

За сутки в России подтвердили 8779 случаев COVID-19. Вирус подхватили жители 84 регионов. Всего в стране выявили свыше 500 000 зараженных.

В РФ на 11 июня зафиксировано 502 436 пациентов, у которых подтвердили наличие SARS-CoV-2. У 36,8% из них болезнь протекала без клинических симптомов. Выздоровели за последние 24 часа 8367 коронавирусных больных. Всего поправились 261 150 человек.

С начала эпидемии скончались 6532 россиян с COVID-19. За сутки их стало на 174 больше.

В РФ провели уже более 13,8 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. За последние сутки сделали 329,7 тысячи анализов. Медики наблюдают за состоянием 321 923 пациентов. У них COVID-19 пока не подтвержден.

В Московской области на 11 июня провели 719 311 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Пробы брали в том числе у тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией.

Тесты на COVID-19 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. При желании обследование можно пройти в частных клиниках.

В Госдуме предложили добавить к методам профилактики коронавируса приемы народной медицины. Для поддержания иммунитета, по мнению депутатов, в пищу можно было бы добавлять разнообразные пряности, в том числе куркуму и кориандр, пить травяные настои, делать ингаляции с маслами пихты или эвкалипта и ставить медицинских пиявок.