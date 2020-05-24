    24 мая 2020, 18:23

    Роспотребнадзор не нашел в России смертей на дому от COVID-19

    Алена Макаренко

    Никто из пациентов с коронавирусом в России не умер во время лечения на дому. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
    Роспотребнадзор не нашел в России смертей на дому от COVID-19

    Во многих странах больные умирали дома. В России же таких случаев не зафиксировали.

    «Для нас еще важно отметить, что в РФ нет случаев смерти от COVID-19 на дому, в отличие от значительного ряда стран», — отметила Попова.

    Кроме того, Попова сказала, в России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения. По ее словам, пик нагрузки на медицинские учреждения уже пройден.

    «Сегодня (здравоохранение — прим. ред.) постепенно начинает освобождаться, мы это видим», — отметила Попова.

    Кроме того, обошлось и без прогнозируемых «страшных» сценариев развития пандемии. В России не допустили взрыва, добавила глава Роспотребнадзора.

    Ранее Попова сказала, что распространение коронавируса в России вышло на плато, наметилась уверенная стабилизация. Пиковый средний прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России был зафиксирован 26 марта.

    Тем не менее мэр Москвы Сергей Собянин предложил продлить режим самоизоляции в столице. Но это необходимо для получения гарантии того, что ситуация не ухудшится.

    Всего в России выявлен 344 481 случай заражения коронавирусом. Из них 3541 пациент умер, 113 299 — вылечились.