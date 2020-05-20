Вирусолог раскритиковал предложение чередовать самоизоляцию с послаблениями

По его словам, «предлагаемую модель реально опробовать только в какой-то очень маленькой стране, где очень дисциплинированное, послушное население. Эстония, например», но никак не в России.

«Модель — это хорошо, но это гипотеза. Теоретически такое чередование могло бы помочь, но практически, как это можно сделать, мне непонятно», — заключил Ершов.