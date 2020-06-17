Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что российские дети, скорее всего, смогут вернуться в школы 1 сентября.

В интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1» она рассказала, что Россия в течение ближайших двух недель начнет клинические испытания нескольких вакцин против коронавируса.

Также она уточнила, что стране нужен еще месяц, чтобы достичь минимума по числу регистрируемых случаев коронавируса в сутки.

Вспышку нового коронавируса на пекинском рынке Попова не считает чем-то исключительным.

«Пока в научной печати <…> ничего об этой информации, об этой ситуации нет. Но ситуация, на мой взгляд, не какая-то исключительная. Очевидно, сегодня наши китайские коллеги видят, что это не тот вирус, который был у них изначально в начале января и в феврале, а другой вирус», — рассказала она, подчеркнув, что это тот же самый вирус, просто немного измененный.