Алтайские санатории возобновили работу

При этом до 22 июня останутся закрытыми дома отдыха, турбазы, пансионаты и кемпинги.

В регионе разрешили торговать непродовольственными товарами в магазинах площадью менее 400 квадратных метров и с отдельным выходом на улицу. То есть ограничения пока остаются для ТЦ. Открываются парикмахерские и салоны красоты.

Разрешена работа зоопарков, при условии, что клетки находятся на открытом воздухе, а посетители соблюдают социальную дистанцию.

Прибывающие в Алтайский край из других регионов освобождены от обязательной самоизоляции на две недели.

По данным на утро 7 июня, в Алтайском крае было зарегистрировано 2319 случаев заражения коронавирусом (+64 за сутки). С начала эпидемии умерли 14 человек, выздоровели — 1096. С двадцатых чисел мая в регионе ежедневно выявляли 75–80 новых заболевших, в последние пару дней число новых случаев не превышает 65.

Ранее в Бурятии в боксы для больных COVID-19 забыли добавить удобства. Пациентам пришлось справлять нужду прямо в ведра.