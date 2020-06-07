    07 июня 2020, 20:33

    Алтайские санатории возобновили работу

    Кирилл Фролов

    В Алтайском крае начался первый этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Жителям разрешили заниматься спортом на открытом воздухе, возобновилась работа санаториев, имеющих медицинскую лицензию, сообщили в правительстве региона.
    Алтайские санатории возобновили работу

    При этом до 22 июня останутся закрытыми дома отдыха, турбазы, пансионаты и кемпинги.

    В регионе разрешили торговать непродовольственными товарами в магазинах площадью менее 400 квадратных метров и с отдельным выходом на улицу. То есть ограничения пока остаются для ТЦ. Открываются парикмахерские и салоны красоты.

    Разрешена работа зоопарков, при условии, что клетки находятся на открытом воздухе, а посетители соблюдают социальную дистанцию.

    Прибывающие в Алтайский край из других регионов освобождены от обязательной самоизоляции на две недели.

    По данным на утро 7 июня, в Алтайском крае было зарегистрировано 2319 случаев заражения коронавирусом (+64 за сутки). С начала эпидемии умерли 14 человек, выздоровели — 1096. С двадцатых чисел мая в регионе ежедневно выявляли 75–80 новых заболевших, в последние пару дней число новых случаев не превышает 65.

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