Выпуск карт и приложения банков станут платными? Разбираемся, на что повлияет решение ЦБ по комиссиям

Российские банки могут ввести плату за выпуск и обслуживание карт, использование мобильного приложения, кол-центра и другие услуги. Причиной станет решение ЦБ о снижении эквайринговых комиссий для онлайн-покупок или расчетов за медуслуги. Рассказываем, как это ударит по гражданам, малому и среднему бизнесу.

Российские банки попросили правительство не снижать эквайринговые комиссии в качестве антикризисной меры. С 15 апреля Центробанк снизил межбанковскую плату до 1% для онлайн-покупок, с 1 июня — для расчетов за медицинские услуги. Действие ограничений продлится по 30 сентября, сообщили «Известия». Меру ввели для поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях коронавируса.

По мнению представителей Ассоциации банков России (АБР), ограничения приведут к потере в 10-15 миллиардов рублей. А расходы на проведение безналичной оплаты придется переложить на другие сферы деятельности. Из-за этого организации будут вынуждены сделать платными выпуск и обслуживание карт, доступ к мобильным приложениям и кол-центру. А программы лояльности и кэшбека сократятся или вообще приостановятся. Сейчас все это субсидируется за счет эквайринговых комиссий.

«Если пенсионеру или студенту в России придется платить за карту около шести тысяч рублей ежегодно, как в европейских странах, он предпочтет вовсе отказаться от безналичных платежей», — считает вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Еще одно опасение АБР — из-за снижения доходов от эквайринга банки могут отказаться от обслуживания торговых точек с годовым оборотом менее 12 миллионов рублей. А расходы на работу терминалов просто переложат на бизнес.

Мнение отрасли

В Сбербанке от комментариев «360» воздержались. В «Тинькофф» и Райффайзенбанке заявили, что не планируют вносить такие изменения. В пресс-службе МКБ пояснили, что перспектива долгосрочного снижения эквайринговых комиссий неизбежно подтолкнет банки к поиску новых источников дохода.

«Не исключено, что отдельные игроки выберут наиболее простой путь увеличения текущих и введения новых комиссий для держателей карточных продуктов, а также снижению расходов, ухудшению лояльности», — допустили в кредитной организации.

Дальнейшее регулятивное снижение межбанковской комиссии приведет к тому, что банки будут вынуждены урезать преимущества для держателей карт — сокращать программы лояльности, вводить и повышать плату за обслуживание. В Альфа-банке не поддерживают решение Центробанка и считают неправильным наращивать прибыль ретейлеров за счет конечных клиентов.

«В случае снижения комиссий банки будут вынуждены пересмотреть свою ценовую политику. В „Открытии“ решения об увеличении стоимости обслуживания карточных продуктов и дистанционных сервисов на текущий момент не приняты. В случае изменения условий действующей программы лояльности, наши клиенты будут заранее проинформированы», — сообщили «360» в пресс-службе организации.

Конкурентная помеха

Опасения АБР вряд ли станут реальностью, уверен глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Центробанк временно снизил комиссию за эквайринг для социально значимых вещей — лекарств, некоторых продуктов питания и важных непродовольственных товаров.

«Вряд ли какие-то банки станут устанавливать повышенные комиссии за другие виды услуг, несмотря на то, что им надо покрывать затраты, связанные с внедрением эквайринга. Этот рынок очень конкурентный — если кто-то повысит комиссию за обслуживание карты, то клиенты просто перейдут в другой банк, который такие комиссии вводить не будет», — добавил депутат.

Предприятиям торговли и сферы услуг парламентарий рекомендовал перейти на систему быстрых платежей и QR-кодов Центробанка. При их использовании комиссии будут ниже, чем за эквайринг, максимальная — 0,4%. А уже после 30 сентября ограничение, вероятнее всего, отменят, а «комиссию за эквайринг вернут в нормальном размере».

Зависимость от бизнес-модели

Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов напротив уверен, что описанный АБР сценарий вполне реален. Ранее расходы на выпуск и обслуживание карт размазывались по комиссиям, которые бизнес или вкладчики платили за транзакции. Если их убирают, как это произошло с банковским роумингом, или снижают, как в случае с эквайрингом, банки могут либо напрямую переложить выпадающие доходы на клиентов, либо повысить существующие комиссии. Но это будет зависеть от выбранной банком бизнес-модели.

Для большей части россиян, даже при введении платежей, вряд ли что-то изменится. Люди привыкли, уверен Шабанов, пользоваться безналичным расчетом. Вряд ли кто-то захочет вернуться к «пачкам денег в карманах».

«Но, возможно, для людей которые большие суммы денег на постоянной основе перегоняют по безналичным путям, будут новые какие-то, дополнительные расходы. Они, возможно, как-то будут оптимизировать, искать альтернативные пути. Для обычных людей, которые не перегоняют ежемесячно миллионы рублей по безналу, в глобальном смысле ничего не изменится», — заключил эксперт.