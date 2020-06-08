«Слегка уши заложило и горло почувствовал»: Евгений Ройзман заболел COVID-19

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал, что врачи нашли в его организме коронавирус. Он заперся у себя дома и призвал относиться к пандемии серьезно.

«Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37.0. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал», — написал Ройзман в Facebook.

Он добавил, что «заперся в библиотеке» и выразил надежду, что «никого не снес».

«Просьба ко всем, отнеситесь серьезнее. Рост пошел в регионах. Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть, а кого задело, выздоравливайте!» — обратился к соотечественникам Ройзман.

Политик прикрепил к посту свое фото с котом Фиником. В комментариях Ройзмана завалили пожеланиями крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.

За минувшие сутки российские врачи выявили 8985 случаев заражения 2019-nCoV. Всего в России выявили 476 658 случаев COVID-19. Умер 5971 пациент. Всего в мире врачи нашли коронавирус у более, чем семи миллионов человек.