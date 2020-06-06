Число выявленных случаев коронавируса в Москве почти сравнялось с числом выздоровевших

За последние сутки в России выявили 8855 новых случаев коронавируса. При этом выписали выписали из больниц и обсерваторов 8 708 новых пациентов.

Около 37% новых пациентов не имели никаких симптомов заболевания. Об этом заявили в оперштабе по коронавирусу.

Таким образом в стране 458 689 заболевших с начала пандемии. А выздоровевших в стране стало уже больше 221 тысячи человек — это цифры с начала пандемии.

Лидерами по количеству выявленных больных COVID-19 за сутки стали Москва (1992 человека), Подмосковье (758 человек) и Санкт-Петербург (347 новых пациентов).

Днем раньше во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Россия вышла на плато по распространению коронавируса. Представители ВОЗ похвалили власти нашей страны за проведение большого числа тестов.

Ранее стало известно, что наибольший ежедневный прирост инфицированных в России пришелся на первую половину мая. На пике в день регистрировалось около 11 тысяч заболевших.