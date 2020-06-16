Московские власти: дроны не будут контролировать соблюдение масочного режима

Руководство Москвы опровергло новость в СМИ о том, что следить за соблюдение дистанции и масочно-перчаточного режима будут дроны. Об этом сообщат издание «Подъем».

Ранее в издании «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Госинспекции по недвижимости, появилась информация, что следить за соблюдением всех ограничительных правил будут квадрокоптеры. Однако пресс-служба департамента экономической политики Москвы объяснила, что дроны намерены использовать для другого. Они помогут при нанесении разметки и для расположения столиков на необходимом расстоянии.

Ранее сообщалось, что Москва готовится в очередному этапу послабления ограничительных мер. Уже с сегодняшнего дня начнут работу летние веранды и музеи.

На 16 июня в Москве обнаружено 1416 заразившихся коронавирусом за сутки. В скором времени в России начнут тестировать вакцину от вируса.