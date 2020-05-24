Названы регионы, которые прошли пик заболеваемости COVID-19

Пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией пройден только в Москве и Московской области. В остальных регионах он наступит в ближайшие одну-две недели. Возможно, некоторые территории страны ожидает долгое плато.

Такой прогноз дал кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян. В беседе с РИА «Новости» он уточнил, что в Москве и Подмосковье значительно увеличилось число проводимых тестов, что позволило выявить множество бессимптомных больных. Поэтому пик заболеваемости наступил раньше, чем по всей России, а затем начался спад.

По мнению эксперта, долгое плато будет отмечено в Северо-Западном федеральном округе, в частности в Санкт-Петербурге. Подобный прогноз Тавадян сделал и в отношении Северо-Кавказского федерального округа. Он предположил, что после плато последует плавное снижение числа заболевших. Процесс может затянуться до конца лета.

«Я думаю, что не следует ожидать, что вирус исчезнет. Возможно его ослабление. Он становится обыденностью для нас», — сказал Тавадян.

Он также не исключил второй волны заражений, но выразил надежду, что она вряд ли будет такой же неожиданной и драматичной, как первая.

На днях мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве необходимо продлить ограничительные меры. Они станут гарантией того, что ситуация не ухудшится.