Роспотребнадзор составил памятку по борьбе с коронавирусом в банях

Обслуживать клиентов предлагается по предварительной записи, из расчета 1,5 квадратных метров в зоне отдыха на посетителя. Во всех помещениях кроме парильни необходимо нанести на пол разметку для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.

Каждые два часа предписано проводить влажную уборку всех помещений с применением дезинфицирующих средств. Также нужно будет протирать дверные ручки, стулья, перила, диваны.

Все работники должны будут носить во время смены маски и перчатки, меняя маски раз в три часа. В парильных можно будет обойтись без средств индивидуальной защиты. Форму работникам бань нужно будет стирать ежедневно.

Продавать еду посетителям рекомендуется «исключительно в промышленной упаковке (ланч-боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах». При входе в баню руки нужно будет обработать кожным антисептиком.