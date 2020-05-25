Москва показала наименьшее число смертей от коронавируса за последние недели

За последние сутки 41 человек с COVID-19 и подтвержденной пневмонией умер в Москве. Такой показатель оказался самым маленьким за прошедшие несколько недель.

Кроме того, еще 3746 москвичей c COVID-19 вылечились за прошедшие сутки. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 53 586», — рассказала вице-мэр.

Несмотря на уменьшение числа жертв эпидемии и увеличение числа выздоровевших, оперштаб напомнил о необходимости соблюдать режим самоизоляции в Москве. Он действует до 31 мая включительно.

Российская столица является лидером по числу инфицированных в России. По данным за 24 мая 163 913 человек заразились коронавирусом в Москве. Его жертвами стали 2034 пациента.

Московские больницы организовали сбор плазмы крови для лечения людей с коронавирусом. Ее могут сдать люди, которые уже побороли эту инфекцию.

Всего в России выявили 344 481 случай коронавируса. Вылечиться удалось более 113 тысячам, погибли свыше 3500 человек.

Эпидемия никого не обходит стороной: заражаются и молодые, и взрослые, и пожилые люди, а также беременные. Однако последние легче многих переносят COVID-19.