Открытые музеи, гардеробщики в возрасте и цены для посетителей. Глава Минкульта о нововведениях с 1 июня

В ряде российских регионов музеи возобновят работу с 1 июня, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Речь идет лишь о выходе на работу сотрудников, которые будут готовить помещения к окончанию карантина, посетителей запускать пока не будут.

«Это не значит, что 1 июня там появятся первые посетители. Полный цикл — порядка двух месяцев. Для начала нам нужно полностью продезинфицировать эти помещения», — сказала Любимова в эфире Первого канала.

Справочные музеев отделят от посетителей стеклами, на полы нанесут разметку для социального дистанцирования. «Какое-то время» посетителей будут пропускать внутрь, исходя из нормы один человек на 20 квадратных метров. «Группы появятся в самую последнюю очередь», — отметила министр.

Также глава Минкульта рассказала о том, что «в регионах, где зима приходит достаточно рано», возраст гардеробщиков «не может превышать 60 лет, а сотрудники, работающие в залах, не могут быть старше 65 лет». Министерству «приходится сейчас и эти проблемы решать», добавила Любимова, не уточнив, сколько человек лишатся работы.

Министр добавила, что театры начнут возвращаться к работе в августе, после летних каникул. Количество зрителей, как и в музеях, в первое время будут ограничивать. Зрителей предлагается рассаживать в шахматном порядке.

Цены на билеты в музеи и театры, несмотря на уменьшение числа посетителей, повышать не будут, пообещала министр.