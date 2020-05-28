Власти допустили, что ограничения в Москве оставят до появления вакцины

«Я боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго — до того, как мы вакцину не получим», — заявил он.

При этом Собянин отметил, что самый страшный период Москва уже преодолела. Однако при этом не исключил, что статистика по смертности от коронавируса в мае будет выше, чем ожидалось, даже несмотря на сокращение новых случаев выявления возбудителя.

«Мы разбираемся в причинах каждой смерти», — заявил мэр Москвы и добавил, что все данные есть в открытом доступе и власти города ничего не скрывают.

В минувшую среду Сергей Собянин объявил, что город перейдет на второй этап снятия ограничений с 1 июня.

В частности, практически всем москвичам разрешат прогулки, в том числе людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями. Однако выходить не разрешат гражданам с выявленным коронавирусом, с подозрением на возбудителя, а также всем, кто с ними контактировал.

Выходить на прогулку можно с 09:00 до 21:00 три раза в неделю и не дальше, чем два километра от дома. График, по которому жители того или иного дома смогут гулять, вывесят на сайте mos.ru.

Еще одно правило, которое вступит в силу с 1 июня: ношение маски будет обязательным везде.

Также москвичи смогут заниматься спортом на улице с 05:00 до 09:00 хоть каждый день.

По словам Собянина, такой режим будет действовать две недели, после чего его или продлят, или отменят.

С 1 июня в Москве начнут работать непродовольственные магазины, автосалоны, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту одежды и обуви.

Парикмахерские и салоны красоты пока останутся на замке, но можно посетить ярмарки выходного дня.