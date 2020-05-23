Минздрав РФ раньше срока выпустит лекарство от COVID-19. Оно уже помогло добровольцам

Минздрав поторопится с запуском на рынке препарата «Фавипиравир», который будет лечить от COVID-19. Сейчас лекарство уже проходит клинические испытания и помогает добровольцам с коронавирусом, которые отважились его испробовать.

«По результатам первых 60 пациентов в шести центрах мы видим очень важную статистику, которая говорит, что 60% из пациентов, принимающих препарат, уже на пятый день терапии имеют отрицательный тест на коронавирус», — сообщил РИА «Новости» глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что лекарство сначала зарегистрируют, а потом продолжат клинические испытания. Таким образом? препарат получится вывести на рынок быстрее, чем планировалось. Это позволяет сделать законодательство.

«В соответствии постановлением правительства Российской Федерации от 3 апреля, положительные результаты ограниченной программы клинических исследований позволят инициировать процедуру государственной регистрации с установлением пострегистрационных мер», — приводит сообщение пресс-службы агентство.