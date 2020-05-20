Ростуризм назвал сроки запуска турсектора

С 1 июня большинство российских регионов начнет выходить из карантина по коронавирусу, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Тогда же откроются некоторые санатории и другие места отдыха.

«С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер… Базово мы понимаем, что откроются санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией», — рассказала Догузова в программе «Док-Ток» на Первом канале.

По ее словам, в ряде субъектов Федерации также начнут работать «отели с коттеджным размещением и апарт-отели», сообщил «Интерфакс».

Глава Ростуризма добавила, что в разных регионах ситуация развивается по-разному, и до конца мая правила работы туристических объектов будут уточняться.

Догузова считает, что важно не торопиться снимать ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса «чтобы не пришлось отматывать назад».

При этом на летний сезон в ее ведомстве смотрят «с большим оптимизмом».