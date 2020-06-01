Маски и защитные костюмы в России подешевели. Помогло собственное производство

Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей за штуку. В несколько раз подешевели и защитные костюмы. Цены продолжат падать и дальше, отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Такое заявление Мантуров сделал во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19. Он пояснил, что снижения удалось достичь благодаря увеличению производства этих средств защиты в стране. При этом останавливаться на достигнутом Россия не планирует — к июлю количество масок, которые делают в сутки, вырастет еще на четыре миллиона штук. Мантуров отметил, что такого прироста позволит достигнуть прежде всего Московский эндокринный завод, который расположен в Брянской области.

Появление на рынке большого количества российских масок в разы понизило розничные цены. Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 55 рублей, то сейчас это уже 18 рублей, и мы прогнозируем дальнейшее снижение цены Денис Мантуров.

Министр промышленности и торговли РФ подчеркнул, что сильно снизилась цена и на одноразовые защитные костюмы. В пик спроса их стоимость выросла до шести тысяч рублей за одну штуку. Однако сейчас стоимость одного костюма упала до 850 рублей. Этого снижения удалось достичь благодаря наращиванию страной собственного производства этих средств защиты.

Мантуров также отметил, что в стране текущий внутренний спрос обеспечен «практически по всей номенклатуре для борьбы с коронавирусом». Поэтому Россия может приступить к созданию резерва средств индивидуальной защиты, тестов, лекарств и медоборудования. Этот резерв необходим на случай ухудшения биологической ситуации в стране.

За последние сутки в России зафиксировали 9035 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. За все время пандемии в стране выявили 414 878 пациентов с COVID-19.