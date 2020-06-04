    04 июня 2020, 03:26

    Минздрав призвал врачей полоскать горло спиртом после пациентов с COVID-19

    Кирилл Фролов

    Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19. При выявлении заразившегося медикам советуют прополоскать горло спиртом, а в нос и глаза закапать раствор борной кислоты.
    Минздрав призвал врачей полоскать горло спиртом после пациентов с COVID-19

    Речь идет о случае, когда пациент с признаками ОРВИ и «характерными для COVID-19 симптомами» приходит на прием в больницу. Медработник, поставивший предварительный диагноз, должен по телефону сообщить главврачу о больном коронавирусом. До перевода пациента в инфекционную больницу врач должен наблюдать за ним, не покидая кабинета.

    На приеме следует использовать противочумный хирургический халат, респиратор класса защиты FFP2 или FFP3 и шапочку, советует Минздрав.

    После того, как бригада скорой заберет больного в инфекционную больницу, врач должен снять средства защиты, обработать дезинфицирующим раствором обувь и руки, полностью переодеться в запасной комплект одежды, прополоскать рот 70-процентным раствором спирта, а в нос и глаза закапать двухпроцентный раствор борной кислоты.

    Все медики, контактировавшие с пациентом, у которого выявили коронавирус, должны сдать тесты.

    Ранее Минздрав перечислил симптомы COVID-19 у пожилых пациентов.