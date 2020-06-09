Воробьев поручил подготовить новые предложения по ослаблению режима ограничений

План по дальнейшему смягчению ограничений по коронавирусу в Подмосковье будет готов к концу недели. Такое заявление сделал губернатор Андрей Воробьев.

На совещание с областным правительством глава региона обратил внимание на то, что Москва разрешила начать работу разным сферам услуг.

«Следующая задача в конце недели, я обращаю внимание и главного санитарного врача (Подмосковья — ред.), мы видим, что Москва вчера допустила, разрешила дополнительно работать разным сферам услуг. Наша задача — внимательно посмотреть и соответствующие изменения подготовить, как только будет первая возможность», — сказал Воробьев.

В числе прочих он попросил заняться этой темой главного санитарного врача Подмосковья Ольгу Микаилову.

Губернатор на заседании также поднял вопрос грядущего голосования по правкам в Конституцию РФ. Он заявил, что Мособлизбирком должен организовать эту процедуру с учетом новых стандартов и ситуации с коронавирусом. За процессом проведения проследят местные власти. Жителям области должны быть понятно, куда прийти и как проголосовать.

Подмосковье понемногу смягчает ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекции. Так, в регионе уже открылись парикмахерские, салоны красоты, бани, SPA-центры. Кроме того, верующим разрешили посещать мечети и храмы.

Заразившиеся COVID-19 местные жители продолжают выздоравливать. Так, 9 июня был побит рекорд по числу выписанных из больниц людей. За сутки полностью вылечился 641 человек.