Медсестер закидали камнями в обсерваторе в Бурятии

В Бурятии пациенты обсерватора закидали медсестер камнями. По словам медиков, агрессию проявляли новоприбывшие из Китая.

Как сообщили в детской республиканской клинической больнице в Сотникове, агрессивные граждане к ним поступили 16 мая. Они сначала проявляли недовольство по поводу того, что в принципе оказались в обсерваторе, жаловались на условия проживания. Затем они стали угрожать и ломать больничное имущество, а потом и вовсе напали на медсестер.

Женщины записали видеообращение, в котором рассказали о случившемся.

«Во время нашей смены агрессивные пациенты начали на нас налетать, швыряться камнями, всяко-разно нас обзывать, материть. Конечно, страшновастенько работать с ними», — рассказала одна из пострадавших медсестер.

Вторая медсестра рассказала, что им пришлось убегать, несмотря на то, что они были в тяжелых защитных костюмах, в которых даже дышать тяжело.

В больнице рассказали, что 18 мая агрессивных пациентов забрали в другой обсерватор, но после них «осталось чувство горечи и досады от непонимания и безответственности».

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова пообещала, что в случае подобных конфликтов в обсерваторы теперь будет приезжать полиция.

В Бурятии с начала эпидемии выявили 1015 случаев заражения коронавирусом. Погибли шесть человек.